Newmont Aktie: Einschränkung wegen Corona!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Eine tendenziell schlechte Neuigkeit gab es am Dienstag von Newmont Corporation (kurz „Newmont“). Und zwar teilte das Unternehmen mit, dass es auch in Peru Einschränkungen im Wirtschaftsleben geben soll, wie die dortige Regierung beschlossen hat. Davon sollen auch bestimmte Minen-Operationen betroffen sein. Das betrifft auch das Yanacocha Vorkommen von Newmont in dem Land, wie es heißt. Auf der Internetseite von Newmont ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung