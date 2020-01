Newmont Aktie: Anpassung der Guidance!

Am Donnerstag meldete sich Newmont mit einer Anpassung der Prognose für 2020 und den mittelfristigen Ausblick. Doch das hat weniger mit drastischen Änderungen im operativen Geschäft zu tun als vielmehr mit dem Abschluss des Verkaufs einer wichtigen Beteiligung. Konkret geht es um den Verkauf des 50%-Anteils von Newmont an Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (kurz „KCGM“). Am 2. Januar teilte Newmont mit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung