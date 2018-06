Newmark: Aktienanalyse vom 26.06.2018

Für die Aktie Newmark wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 25.06.2018 ein Kurs von 14,88 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Newmark bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Newmark wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Newmark vor. Das Kursziel für die Aktie der Newmark liegt im Mittel wiederum bei 20,69 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,88 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 39,03 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Newmark insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Newmark ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Newmark-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,64, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,87, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.