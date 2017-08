Newcrest Mining – Zeiten steigender Gewinne vorüber?

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Lieber Leser,

die Aktie von Newcrest Mining musste am Montag dem etwas leichteren Goldpreis Tribut zollen und verbilligte sich zum Wochenstart um etwa ein Prozent. Daran vermochte auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Australier unmittelbar vor der Handelsaufnahme in Down Under erfreuliche Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2016/17 präsentierten.

Vor allem vom schwachen Aussie-Dollar profitiert

Ihre Erlöse steigerten die Australier um immerhin 6% auf 3,477 Mrd. USD. Der Gewinn legte überproportional um 22% auf 394 Mio. USD zu. Hauptverantwortlich hierfür waren die mit 787 USD je Unze überdurchschnittlich niedrigen All-In-Sustaining-Kosten. Dass die Förderung so günstig möglich war, lag aber weniger an der erstklassigen Qualität der Lagerstätten, sondern eher an der Schwäche der australischen Währung im Vergleich zum Greenback.

Trotz Wechselkurs-Risiken solides Standard-Investment

Ob dieser Wechselkursvorteil dem Konzern auch im Geschäftsjahr 2017/18 erhalten bleibt, ist allerdings fraglich, da davon auszugehen ist, dass der Aussie-Dollar gegen die US-Valuta in den kommenden Monaten tendenziell aufwerten wird. Dennoch bleibt die Aktie für Gold-Fans ein grundsolides Standard-Investment, zumal das Management damit rechnet, in 2017/18 2,4 bis 2,7 Mio. Unzen des gelben Metalls zu fördern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es 2,4 Mio. Unzen. Überdies spricht auch aus technischer Sicht derzeit mehr für steigende als für fallende Kurse.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.