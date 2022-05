Newcrest Mining Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Der Newcrest Mining-Kurs wird am 02.05.2022, 08:22 Uhr an der Heimatbörse ASE mit 26.88 AUD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gold".

Unser Analystenteam hat Newcrest Mining auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,16 ist die Aktie von Newcrest Mining auf Basis der heutigen Notierungen 59 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (44,53) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Newcrest Mining-Aktie ein Durchschnitt von 24,92 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,88 AUD (+7,87 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (26,52 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,36 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Newcrest Mining-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Newcrest Mining erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Newcrest Mining haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".