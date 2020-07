Newcrest Mining Aktie: Newcrest überzeugt mit einer vielversprechenden Strategie

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Newcrest kann vermutlich an das Rekordjahr 2018/19 nicht anschließen. Im Halbjahresbericht fehlen bereits 140.000 Unzen Gold zum Vorjahr. Weiterhin fehlen im 3. Quartal aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen in mehreren Minen ebenfalls über 100.000 Unzen in der Goldproduktion. Gewinn und Umsatz haben vorerst kaum Einfluss genommen. Weiterhin überzeugt Newcrest mit einer vielversprechenden Strategie. Expansion wird bei Newcrest Mining großgeschrieben.

