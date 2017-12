Newcrest Mining Aktie: Lohnende Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Newcrest Mining die Gemüter der Anleger und Volker Gelfarth hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er dabei berichtet:

Der Stand! Das vergangene Geschäftsjahr war für Newcrest Mining durchaus positiv, denn es wurden 2,38 Mi.o Unzen Gold zu Vollkosten von 787 $ pro Unze gefördert und durch den höheren Goldpreis von 1.263 $ pro Unze gab es eine Gewinnsteigerung auf 394 Mio. $.

Die Zahlen! Mit Investitionen unter dem Abschreibungsniveau liegt der freie Cashflow über dem Gewinn und die Reduzierung von Forderungen und Lagerbestand hat zusätzliche Mittel freigesetzt. Es wurde ein freier Cashflow von 840 Mio. $ erwirtschaftet und die Nettoverschuldung ging um fast ein Drittel auf 1,5 Mrd. $ zurück.

Die Dividende! Wohl nicht zuletzt, weil sich die Eigenkapitalquote mit rund 64% sehen lassen kann, wurde eine höhere Dividende, verdoppelt auf fast 15 Cent pro Aktie, an die Aktionäre ausgegeben.

Der Ausblick! Vor dem Hintergrund der Entwicklung von Gewinn und Cashflow könnte es nächstes Jahr zu einer weiteren Steigerung der Dividende kommen, denn das Produktionsziel für 2017 von 2,4 bis 2,7 Mio. Unzen Gold wurde ebenfalls bestätigt und die Gold- und Kupferpreisentwicklung sieht vielversprechend aus.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.