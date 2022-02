Newcrest Mining Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Newcrest Mining, die im Segment "Gold" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.02.2022, 21:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse ASE mit 23.64 AUD.

Newcrest Mining haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Newcrest Mining-Aktie ein Durchschnitt von 25,06 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,64 AUD (-5,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (23,62 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Newcrest Mining-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Newcrest Mining erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,38 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 38,85. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Newcrest Mining auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Newcrest Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.