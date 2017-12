Newcrest Mining Aktie: Dividende auf 15 Cent pro Aktie verdoppelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Newcrest blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Das Unternehmen produzierte 2,38 Mio Unzen Gold zu Vollkosten von 787 $ pro Unze. Dank eines 8% höheren, durchschnittlich realisierten Goldpreises von 1.263 $ pro Unze konnte der Gewinn vor Sonderfaktoren auf 394 Mio $ gesteigert werden. Unter dem Strich verdiente Newcrest aufgrund von außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit Währungsschwankungen 308 Mio $. Die finanzielle Entwicklung stellt sich weiterhin erfreulich dar.

Das Produktionsziel für 2017 wurde zum 1. Quartal bestätigt

Da die Investitionen derzeit unter den Abschreibungen liegen, liegt der freie Cashflow über dem Gewinn. Zudem wurden die Forderungen und der Lagerbestand reduziert, was zusätzliche Mittel freisetzte. So konnte Newcrest einen freien Cashflow von 840 Mio $ erwirtschaften. Unterdessen ging die Nettoverschuldung um nahezu ein Drittelauf 1,5 Mrd $ zurück. Die Eigenkapitalquote war mit rund 64% sehr solide. Die finanzielle Stärke erlaubt es dem Unternehmen, mehr an die Aktionäre auszuschütten.

Die Dividende wurde bereits auf 15 Cent pro Aktie verdoppelt. Im Hinblick auf die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung gehen wir von einer weiteren Steigerung der Dividende im kommenden Jahr aus. Das Produktionsziel für 2017 von 2,4 bis 2,7 Mio Unzen Gold wurde nach den jüngsten Produktionszahlen zum 1. Quartal bestätigt. Die Goldpreisentwicklung zeigt auf Jahressicht einen leichten Aufwärtstrend, während der Kupferpreis deutlich zulegte. Zudem wird der Gewinnausblick durch den Wegfall von Sonderaufwendungen gestützt.

