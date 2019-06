Newcomer-Gemeinschaftsstand ausverkauft / Der Innovation Circle in Halle 6.2 präsentiert erstmals Newcomer und innovative Unternehmen mit inspirierenden Produkten und Geschäftsideen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Newcomer sind auf der Internationalen Reinigungsfachmesse CMSBerlin 2019 auf dem Vormarsch. Erstmals zeigen vom 24. bis 27.September junge innovative Unternehmen auf einem vomBundeswirtschaftsministerium (BMWi) geförderten Gemeinschaftsstandihr Leistungsspektrum an Produkten und technischen Neuentwicklungen.Die zur Verfügung stehende Fläche in Halle 6.2 ist zum jetzigenZeitpunkt bereits ausverkauft. Der Gemeinschaftsstand ist einwichtiger Bestandteil des Innovation Circle in Halle 6.2. Zusätzlichplatzieren sich in direkter Nachbarschaft zum BMWi-Stand nationale(nicht geförderte) und internationale Newcomer mit ihrenInnovationen. Weiterhin befindet sich hier die Sonderschau mit allenFinalisten des diesjährigen CMS Purus Innovation Awards (PIA).Eingebettet ist der Innovation Circle in ein umfangreichesB2B-Programm für die Anbahnung von Geschäftskontakten.Heike Hemmer, Projektleiterin der CMS Berlin: "Mit dem InnovationCircle bietet die CMS Berlin erstmals jungen innovativen Unternehmenein direktes Sprungbrett in die Reinigungsindustrie. Diesesinspirierende Ausstellungssegment bereichert das Angebotsspektrum derCMS Berlin als Innovationsplattform. Gleichzeitigt ermöglicht esgerade kleinen und mittleren Firmen den Marktzugang zu potenziellenGeschäftspartnern, die sich auf dem global bedeutendstenBranchenereignis des Jahres einen Marktüberblick verschaffen wollen."Zu den Ausstellern des Gemeinschaftsstandes zählen unter anderem:APURO GmbH - Innovative, reinigende, desinfizierende undgeruchsneutralisierende Produkte auf Wasserbasis für dieunterschiedlichsten Einsatzgebiete.Auconic Schmidt & Partner GbR - Entwicklung, Produktion undVertrieb von Produkten der Service-Robotik für die wachsendeNachfrage nach Smart-Service-Lösungen.BIOSID Deutschland GmbH - Innovatives Reinigungssystem, bestehendaus Reinigern, Oberflächenversiegelung und Langzeitdesinfektion fürindividuelle Kundenlösungen mit ausgearbeitetem Reinigungs-, Prozess-und Kostenplan.Dry-Ice-Energy GmbH - Trockeneisreinigung, ermöglicht einerückstandslose Reinigung ohne Wasser und Chemie. Die Anwendung istumweltschonend, hygienisch und deutlich schneller als konventionelleReinigungsverfahren.Fritz Frech Consulting - Mit dem DRYCHTER lässt sich jedeFlüssigkeit sauber ab- und umfüllen. Das Füllgut lässt sich dosierenund das restliche Füllgut geht zurück in den Behälter, ohne zutropfen.Fugenial GmbH - Innovative Bürste zur Fugenreinigung in Bad, Kücheund Haushalt.Geysir Thermische Flächenreinigung - Baukastensystem zurthermischen Unkrautbekämpfung.GNR! Reinraum GmbH - Fachgerechte Reinigung von Reinräumen undHygienezonen in den unterschiedlichsten Bereichen unterBerücksichtigung partikulärer und mikrobiologischer Grenzwerte.Hecosol GmbH - Innovative, hocheffiziente und biologisch abbaubareReinigungsmittel.res-bona international GmbH - WC-Stick zur hygienischen Entfernungvon Fäkalrückständen unmittelbar nach dem Toilettengang, vermeidetdie Entstehung, Verbreitung und Infizierung von/mitgesundheitsgefährdenden Bakterien, Keimen und Viren.SAUBA Innovations GmbH - Erfinder von SteckdosenbürstenTIM-Dienstplaner - Ein speziell für die Reinigungsbrancheentwickelter Online-DienstplanerDas Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ermöglichtmit diesem Förderprogramm deutschen Unternehmen die Teilnahme aninternationalen Leitmessen in Deutschland zu günstigen Bedingungen.Diese Messen weisen eine hohe Internationalität bei Ausstellern undFachbesuchern auf und müssen FKM-zertifiziert (Gesellschaft zurfreiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen) sein. Zielist, die produkt- und verfahrensmäßigen Neuentwicklungen voninnovativen Unternehmen durch Messeteilnahmen zu vermarkten.Pressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerT: +4930 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell