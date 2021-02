New Yorker Modewoche-Aktien: 10 Aktien für die gesellschaftlich distanzierte Modewoche!

Die New York Fashion Week, die in American Collections Calendar umbenannt wurde, findet heute virtuell statt, und laut einem Analysten hat die Neigung zum Zuschauen “deutlich abgenommen.”

Für die Veranstaltung der Herbstsaison 2021 werden die meisten Designer ihre Kollektionen in Lookbooks, Präsentationen und auf virtuellen Laufstegen über die Plattform des Council of Fashion Designers of America (CFDA) zeigen.

Es gibt eine Reihe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung