'New York Times' knackt 5-Millionen-Marke bei Abos - Digital-Anstieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Impeachment-Verfahren und der Vorwahlkampf in den USA haben der Zeitung "New York Times" eigenen Angaben zufolge einen deutlichen Kundenzuwachs beschert.



Insgesamt habe das Blatt bis Ende 2019 die Zahl von fünf Millionen Abonnenten übersprungen, teilte die "New York Times" am Donnerstag in ihrem Bericht zum letzten Quartal 2019 mit. Dazu gehörten sowohl Print- als auch Online-Nachrichten-Kunden, wobei Letztere knapp 3,5 Millionen ausmachten.

Vor allem die turbulente Nachrichtenlage in den USA habe dem Digitalangebot neuen Schwung gegeben: Die Zahl der Nachrichten-Kunden wuchs in den letzten drei Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr demnach um 30 Prozent. Im gesamten vergangenen Jahr seien mehr als eine Million Kunden dazugekommen - eigenen Angaben zufolge der höchste jährliche Anstieg in der Geschichte der renommierten Zeitung. Zudem gebe es knapp 1 Million Nutzer, die für Kochrezepte und Kreuzworträtsel zahlten. Das Ziel der "New York Times" sind 10 Millionen Abonnenten für Print und Online bis 2025./scb/DP/zb