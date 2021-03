New York Times Co Aktie: Sensationelle Versteigerung!

Ein Journalist, der für das gleichnamige Blatt der New York Times Co (NYSE:NYT) arbeitet, verkaufte am Donnerstag seine Kolumne für über 500.000 Dollar als nicht-fungibles Token.

Was geschah:

Die journalistische Arbeit von Kevin Roose wurde auf dem Foundation-Marktplatz für 350 ETH oder 565.915 Dollar versteigert. Ethereum (ETH) wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 2,53% höher bei $1.620,37 gehandelt.

Das gewinnende Gebot wurde von einem Benutzer,



