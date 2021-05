New York Mellon Aktie: Mehr Smart Money steigt in Nio ein!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die US-Investmentbank New York Mellon Corporation (NYSE:BK) hat ihre Beteiligung an NIO Inc. (NYSE:NIO) um 18,6% erhöht, wie aus einer 13F-Einreichung der Bank hervorgeht.

Die Bank of New York Mellon hielt zum Ende des März-Quartals 3,29 Millionen Aktien von Nio, gegenüber 2,782 Millionen Aktien zum Ende des vierten Quartals 2020.

In Bezug auf den Wert hielt die Bank 128,16 Millionen Aktien am Ende



