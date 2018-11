New York & Co Inc: Sie dürfen gespannt sein!

Am 19.11.2018 ging die Aktie New York & Co Inc mit dem Kurs von 3,5 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Unsere Analysten haben New York & Co Inc nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben New York & Co Inc auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um New York & Co Inc in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass New York & Co Inc hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der New York & Co Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4 USD. Der letzte Schlusskurs (3,5 USD) weicht somit -12,5 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,14 Prozent), somit erhält die New York & Co Inc-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die New York & Co Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über New York & Co Inc in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über New York & Co Inc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.