New World Resource: Das gibt’s ja gar nicht!

An der Heimatbörse Xetra Venture notiert New World Resource per 28.09.2018 bei 0,18 CAD. New World Resource zählt zu "Diversified Metals & Mining".

New World Resource haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: New World Resource erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um -0,85 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +44,85 Prozent im Branchenvergleich für New World Resource bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,78 Prozent im letzten Jahr. New World Resource lag 44,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von New World Resource gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,31 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metals & Mining", der 116 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über New World Resource wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält New World Resource auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.