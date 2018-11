New World China Land Limited verkündet Ausgabe erster grüner Anleihe

Mittel fließen in zwei zertifizierte Umweltprojekte in der GreaterBay AreaHongkong (ots/PRNewswire) - New World China Land Limited ("NewWorld China" oder "NWC"), die Top-Immobiliensparte fürKontinentalchina von New World Development Company Limited ("NWD"oder "die Gruppe"; Hongkong-Börsenkürzel: 0017), freut sich über dieAusgabe seiner ersten grünen Anleihe zur Finanzierung von zweizertifizierten Umweltprojekten in der Greater Bay Area. Die grüneAnleihe ist eine der Tranchen des Medium-Term-Note-("MTN"-)Programms.Ausgabeplatz ist Hongkong unter New World Groups Green FinanceFramework.Über das auf 2 Mrd. USD begrenzte MTN-Programm können sichinstitutionelle Anleger am chinesischen Immobiliensektor beteiligenund zusammen mit einem der führenden integrierten Bauträger in Chinadas grüne Wachstum voranbringen.Die chinesische Regierung hat die grüne Entwicklung zu einerPriorität erklärt, um die Umweltprobleme des Landes in den Griff zubekommen. Regulierungsbehörden setzen sich aktiv dafür ein, dassderartige Projekte über grüne Anleihen finanziert werden. GrüneImmobilienanleihen gewinnen weltweit an Bedeutung für institutionelleAnleger, die ihr Portfolio streuen und von den Vorteilen der langenInvestitionszyklen des Sektors profitieren wollen. Gleichzeitig wirdder immer stärkere Wunsch der Kunden nach sozial verantwortlichenAnlageprodukten erfüllt.Adrian Cheng, Executive Vice-Chairman und General Manager von NWD,sagte: "Die Gruppe freut sich darüber, grüne Projekte finanziell zuunterstützen. Es geht dabei um Chinas Ziel, eine 'ökologischeZivilisation' zu schaffen, und Hongkongs Erfolg als grüneFinanzmetropole. Wir besitzen die notwendige Finanzstärke undErfahrung beim nachhaltigen Bauen. Unser Leitbild ist die 'New WorldSustainability Vision 2030', mit der wir unser Geschäftsmodell um dieAspekte Ökologie und Gemeinwohl erweitern wollen. Wie sind überzeugt,dass wir mit dieser neuen Anleiheemission auch weiterhin unsereKunden optimal betreuen und für unsere Interessenvertreter Mehrwertschaffen können."Das Kerngeschäft von NWC ist die Immobilienentwicklung inchinesischen Städten der ersten und zweiten Reihe inKontinentalchina. Die besonderen Stärken liegen in großen gemischtgenutzten Komplexen, Wolkenkratzern und Wohnvierteln. Derzeitbetreibt das Unternehmen 17 Projekte in chinesischen Großstädten,darunter Peking, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan und Ningbo. Zum 30. Juni2018 lag die Bruttogrundfläche der Landbank von Liegenschaften in derEntwicklungs- bzw. Planungsphase bei ungefähr 9,3 MillionenQuadratmetern."NWC gilt als einer der führenden integrierten Bauträger in Chinaund ist dafür bekannt, dass er bei der Immobilienentwicklungnachhaltige Designprinzipien anwendet, um für die Menschen in Chinagesunde, solide gebaute Räume zu schaffen", sagte So Chung-Keung,Director und Chief Executive Officer von NWC. "Wir blicken mitOptimismus in die grüne Zukunft Chinas und werden weiterestrategische Investitionen tätigen, die mit unseremNachhaltigkeitsgrundsatz in Einklang stehen und den MenschenBeachtung schenken, die in unseren Objekten leben und arbeiten."Diese erste grüne Anleiheemission hat bereits das 'Pre-IssuanceStage Certificate' unter dem Green Finance Certification Scheme derHong Kong Quality Assurance Agency erhalten und wird für dieFinanzierung von zwei NWC-Projekten in der Greater Bay Areaverwendet. Beide Projekte werden nationale und internationaleVorzertifizierungen für nachhaltiges Gebäudedesign erhalten undgarantieren grüne Räume sowie energiesparende Designs undMaterialien.Qianhai CTF Finance Tower ist ein gemischt genutzter doppelterWolkenkratzer in bester Lage in der Shenzhen Qianhai Free Trade Zone.Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 180.100 Quadratmeternunterstützt den Plan der Provinzregierung, Qianhai zu einerFinanzmetropole der Region zu machen. Geplanter Fertigstellungsterminfür Qianhai CTF Finance Tower ist Ende 2021, wobei die LEEDGold-Vorzertifizierung bereits erhalten wurde. Es wird erwartet, dassauch die WELL Gold-Vorzertifizierung für gesunde Gebäudestandards undein Drei-Sterne-Rating unter dem China Green Building EvaluationStandard im nächsten Jahr erlangt wird.New World Zengcheng Comprehensive Development Project ist eingroßflächiger Wohn- und Geschäftskomplex auf 250.000 Quadratmetern imVerkehrsknotenpunkt von Ost-Guangzhou. Das Projekt mit geplanterFertigstellung in 2021 wird eines der richtungsweisenden Objekte vonNew World in Guangzhou. Es unterstützt die staatliche Initiative,Zengchengs Knotenpunkt im Osten zu stärken. Derzeit findet diePrüfung von New World Zengcheng Comprehensive Development Project aufLEED Gold-Vorzertifizierung statt. Für das nächste Jahr wird einZwei-Sterne-Rating unter dem China Green Building Evaluation Standarderwartet.Ausgabeort für NWCs erste grüne Anleihe ist Hongkong unter NWDsGreen Finance Framework. Das Framework wurde von der unabhängigenStelle Sustainalytics geprüft und basiert auf strengenAkzeptanzkriterien. Gefordert wird ein transparentes Meldewesen,einschließlich entsprechender Zertifizierungen und laufenderBetriebsdaten wie Energie- und Wasserverbrauch. Es war die Grundlagefür die erste grüne Finanzierungsrunde der Gruppe in Hongkong im März2018."Die Nachhaltigkeitsvision der New World Group ist im breiterenKontext unseres Engagements für grüne Räume zu sehen, die einegewissenhafte und gesunde Lebensweise fördern und bei denen derMensch im Mittelpunkt steht. Länder wie China, bei denen dieLandflucht schnell voranschreitet, müssen bei derImmobilienentwicklung darauf achten, dass die lokale Wirtschaftangekurbelt wird und die lokale Kultur erhalten bleibt. Dabei kommtes auf grüne Ideen an, die die Lebensqualität steigern, Ressourcenerhalten und die natürliche Umgebung aufwerten. New World Groupleistet Pionierarbeit bei der urbanen Zukunft mit Innovationen inTechnologie, Design und Projektfinanzierung", sagte Adrian Cheng.Joint Global Coordinators der NWC-Anleihe mit New WorldDevelopment als Bürge sind HSBC, Mizuho Securities, DBS, Natixis, BNPParibas und Credit Agricole CIB. HSBC und Natixis agieren als JointGreen Structuring Advisors.New World Development Company LimitedDie 1970 gegründete New World Development Company Limited ("dieGruppe", Hongkong-Börsenkürzel: 0017) wird seit 1972 an derHongkonger Börse gehandelt und gehört mit ihren Aktien zum Hong KongHang Seng Index. Die New World-Gruppe ist eine Premium-Marke mitunverwechselbarem Charakter, definiert durch The Artisanal Movement.Das Kerngeschäftsfeld der Gruppe umfasst Immobilienentwicklung und-anlagen, Infrastruktur und Dienstleistungen, Warenhäuser und Hotels.Zum Stichtag 30. Juni 2018 beliefen sich die Gesamtvermögenswerte derGruppe auf ungefähr 481,5 Milliarden HKD. Die Gruppe ist effektiv mitungefähr 61 % an NWS Holdings Limited (Hongkong-Börsenkürzel: 0659)und ungefähr 75 % an New World Department Store China Limited(Hongkong-Börsenkürzel: 0825) beteiligt. New World China Land Limitedist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft.New World China Land LimitedNew World China Land Limited ist die Top-Immobiliensparte fürKontinentalchina der an der Hongkonger Börse notierten New WorldDevelopment Company Limited ("NWD"; Hongkong-Börsenkürzel: 0017) undein Hongkonger Marktpionier, der schon früh auf den chinesischenImmobilienmarkt drängte. Die Vision von NWC beruft sich auf einenhumanistischen Geist, der uns dazu inspiriert, seelenvolle Stättenund blühende Städte zu schaffen, die Menschen mit Stolz als ihreHeimat bezeichnen. Mit umsichtiger Denkweise bereichern wir großegemischt genutzte kommerzielle Wahrzeichen, Büros, Einkaufszentren,Wohnviertel und Hotels durch innovative Ideen. Dabei bewahren wir dielokale Tradition und schaffen nachhaltige Räume, in denen sichMensch, Stadt und Natur in Harmonie entfalten können. Mit uns wirddie "Seele der Stadt" zum Leben erweckt.HAFTUNGSAUSSCHLUSSNicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten.Veröffentlichung, Übermittlung oder Verbreitung dieser Ankündigung anirgendwelche Dritte sind verboten. Die Verbreitung dieser Ankündigungund anderer hier enthaltener Informationen kann gesetzlich beschränktsein. Personen, die in Besitz dieser Ankündigung oder solcherInformationen kommen, sollten sich über diesbezügliche Beschränkungeninformieren und diese beachten.Diese Ankündigung ist nicht Teil von und stellt kein Kaufangebot,keine Aufforderung bezüglich einer Kaufofferte, keine Verkaufsofferteoder Einladung oder Aufforderung bezüglich einer Verkaufsofferte bzw.Ausgabe oder Zeichnung von Wertpapieren in den/die VereinigtenStaaten oder in irgendeiner anderen Gerichtsbarkeit dar, in deneneine solche Verkaufsofferte gesetzeswidrig wäre. Keine hier erwähntenWertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Actvon 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act")oder irgendwelchen staatlichen Wertpapiergesetzen oder anderenGerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten eingetragen. Des Weiterendürfen solche Wertpapiere ohne erfolgte Eintragung oder entsprechendeAusnahmeregelung von bzw. in einer nicht den Eintragungsbestimmungenunter dem United States Securities Act und irgendwelchen geltendenstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staatenunterliegenden Transaktion weder angeboten noch verkauft werden.Diese Ankündigung oder die hier enthaltenen Informationen sindkein Ersuchen um Geld, Wertpapiere oder andere Gegenleistungen. FCA/ICMA-Stabilisierung findet Anwendung.
Produktklassifizierung nach Securities and Futures Act vonSingapur - in Verbindung mit Abschnitt 309B(1)(c) des Securities andFutures Act (Kapitel 289) von Singapur (der "SFA") und den Securitiesand Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018 (die "CMPRegulations 2018") hat NWC festgelegt (und benachrichtigt hiermitalle relevanten Personen gemäß Definition in Abschnitt 309A(1) desSFA), dass die Anleihen als Prescribed Capital Markets Products(gemäß Definition in den CMP Regulations 2018) und ExcludedInvestment Products (gemäß Definition in MAS Notice SFA 04-N12:Notice on the Sale of Investment Products und MAS Notice FAA-N16:Notice on Recommendations on Investment Products) klassifiziert sind.
Nur MiFID II Fachleute/ECPs - Hersteller-Zielmarkt (MiFID IIProduct Governance) sind ausschließlich in Frage kommendeGegenparteien und Fachkunden (alle Verbreitungskanäle).