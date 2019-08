New Work profitiert weiter von Suche nach Fachkräften

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Karrierenetzwerk New Work (früher Xing) wächst wegen immer besser laufender Geschäfte mit Firmenkunden weiter rasant.



Im zweiten Quartal sei der Umsatz um knapp 18 Prozent auf 65,5 Millionen Euro gestiegen, teilte die Burda-Tochter am Dienstag in Hamburg mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwas mehr als 18 Prozent auf 22 Millionen Euro zu. Wachstumstreiber war erneut die Unternehmenskundesparte. Hier profitiert New Work unter anderem vom Fachkräftemangel, wegen dem viele Firmen Unterstützung bei Portalen wie Xing suchen. Das Geschäft mit Privatkunden wuchs im zweiten Quartal dagegen nur leicht./zb/mis