New Work SE Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die New Work SE (ehemals XING) setzte ihren Wachstumskurs im 1. Halbjahr fort. Der Umsatz legte um 18% auf 128 Mio € zu. Wachstumstreiber war das Firmenkundengeschäft mit einem Wachstum von 31% in der Personalbeschaffung sowie 24% im Marketing. Das Privatkundengeschäft trug mit einem Plus von 4% zum Wachstum bei. Der Gewinn lag mit rund 19 Mio € (+22%) über unseren



