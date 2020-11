New Wave und die University of the West Indies in Mona, Jamaica schließen Partnerschaftsabkommen zur Entdeckung von Arzneimitteln

Quelle: IRW Press

TORONTO, 26. November 2020 ‐ New Wave Holdings Corp. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, hat die Gründung eines Joint Ventures mit der University of the West Indies in Mona, Jamaica bekannt gegeben, bei dem es um die Entdeckung von Arzneimitteln und die Förderung des Wissens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung