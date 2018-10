New Wave: Das ist mal eine Nummer!

Der Kurs der Aktie New Wave stand am 08.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Singapore bei 0,009 SGD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses New Wave auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Wave liegt bei einem Wert von 12,09. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Iron & Steel" (KGV von 145,87) unter dem Durschschnitt (ca. 92 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist New Wave damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über New Wave in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über New Wave wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt New Wave damit 40,03 Prozent über dem Durchschnitt (-2,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Iron & Steel" beträgt -1,99 Prozent. New Wave liegt aktuell 39,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".