New Wave-Tochter Way of Will Inc. bringt 2022 eine 100 % natürliche Sonnenschutzlotion auf den Markt

TORONTO, 9. März 2021 ‐ New Wave Holdings Corp. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, gibt die Entwicklung einer 100 % natürlichen Sonnenschutzlotion bekannt, die im Jahr 2022 als Teil der Sportkollektion der Firma Way of Will auf den Markt kommen soll.

