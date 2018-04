New Value muss Wertberichtigung vornehmen

Baar (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft New Value muss eine Wertberichtigung vornehmen. Grund ist laut Mitteilung vom Montagabend, dass bei Portfoliounternehmen in den kommenden Monaten wichtige Entscheidungen in der Ausgestaltung nötiger Finanzierungsrunden und organisatorischer Strukturen anstehen.

Die Unsicherheiten würden bei der Bewertung des Gesamtportfolios für den Jahresabschluss per Ende März 2018 berücksichtigt, heisst es weiter. Konkret führe die Risikoanpassung zu einem 0,22 Franken ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten