New Universe Environmental: Aktienanalyse vom 05.07.2018

New Universe Environmental weist zum 04.07.2018 einen Kurs von 0,53 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Umwelt- und Facility Services" geführt.

Die Aussichten für New Universe Environmental haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,21. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von New Universe Environmental zahlt die Börse 33,21 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Waste & Environ Svcs & Equip" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 169,71. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt New Universe Environmental mit einer Rendite von 15,26 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Waste & Environ Svcs & Equip"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,19 Prozent. Auch hier liegt New Universe Environmental mit 13,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen New Universe Environmental. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.