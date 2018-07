New Times Energy: Ist es vollbracht?

An der Börse Hong Kong schloss die New Times Energy-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 0,139 HKD. Die New Times Energy-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses New Times Energy auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,93 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 96,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält New Times Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...