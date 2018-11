New Sports: McDonald's Deutschland stellt sich im Sport Sponsoring neu auf (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -McDonald's Deutschland geht neue Wege beim Sport Sponsoring undweitet sein Engagement im eSport und bei Trendsportarten aus. Für denAusbau des Engagements holt das Unternehmen mit Jung von Matt/SPORTSeinen neuen Agenturpartner ins Boot. Im Rahmen der Neuausrichtungwird McDonald's Deutschland nach 15 Jahren guter Partnerschaft dieZusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht verlängern.Der Einstieg in den eSport-Bereich Anfang dieses Jahres war derBeginn, nun baut McDonald's Deutschland sein Sport Engagement weiteraus. So wird die Anfang des Jahres erfolgreich gestartetePartnerschaft mit der ESL auch 2019 fortgeführt. "Der Schritt in deneSport war für uns absolut richtig. Wir sehen einen deutlichenAnstieg in der Markenwahrnehmung bei der angesprochenen Zielgruppe",so Unternehmenssprecher Philipp Wachholz. 2018 war das Unternehmenbereits mit zahlreichen Aktivierungen auf den Live-Events vertretenund will mit einer Content-Strategie für Gaming-Fans im kommendenJahr an den bestehenden Erfolg der Partnerschaft anknüpfen."McDonald's ist eine globale Marke, die für Zeitgeist undJugendkultur steht - ganz genauso wie die ESL", so Bernhard Mogk, SVPGlobal Sales & Business Development bei der ESL. "Wir freuen uns,dass die Partnerschaft verlängert wird, um Esports gemeinsam alspopkulturelles Phänomen weiter zu verankern"Mit eSport und Trendsportarten in die Lebenswelt der ZielgruppeNeben der erfolgreichen Partnerschaft im eSport-Bereich möchte dasUnternehmen im kommenden Jahr zusätzlich mit einer Ausweitung aufausgewählte Trendsportarten noch stärker auf die Interessen der Teensund Twens eingehen. In der Kombination bieten sich so vieleMöglichkeiten, dem im Vergleich zu vor einigen Jahren veränderten undvor allem breiteren Sportinteresse insbesondere der jüngerenZielgruppe gerecht zu werden.Für die generelle Neuausrichtung holt sich McDonald's Deutschlandmit Jung von Matt/SPORTS einen neuen strategischen Partner an Bord:Gemeinsam mit der Agentur wird nicht nur das Sport Sponsoring neuaufgestellt, sondern auch das Thema Lifestyle für die Marke neuaufgegriffen - Stichwort "Sports Pop Culture". Toan Nguyen,Chefstratege und Partner bei Jung von Matt/SPORTS, über diesenAnsatz: "McDonald's ist einer der stärksten Marken der Welt. Zumeinen weil jeder Mensch sie kennt. Zum anderen weil sie immerneugierig geblieben ist und sich fortwährend weiterentwickelt hat.Wir sind stolz, dass wir McDonald's Deutschland in diesem neuenUmfeld begleiten dürfen"Ende der DFB-Partnerschaft bietet mehr FlexibilitätIm Rahmen dieser strategisch begründeten Neuausrichtung wird derbestehende Vertrag als DFB-Partner nicht verlängert. "DieEntscheidung für das eine ist nicht zwangsweise die Entscheidunggegen das andere, sondern spiegelt die generelle Markenstrategiewieder, näher an die Lebenswelt der Teens und Twens anzuschließen.",so Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland."Mit dem DFB hat uns über lange Jahre die Leidenschaft für den Sportverbunden. Gemeinsam haben wir sehr erfolgreiche Projekte zurFörderung von Bewegung initiiert. Obwohl der gemeinsame Weg an dieserStelle vorerst endet, wünschen wir dem DFB und der Nationalmannschaftviel Erfolg für die Zukunft." Die geplante Neuorientierung mit demveränderten Sport-Portfolio bietet dabei die nötige Flexibilität,auch andere Sportarten und zeitgemäße Trends maßgeblich zuunterstützen.Ein besonderer Dank an die DFB-NationalmannschaftAls besonderen Dank an die Nationalmannschaft ist beim letztenDFB-Heimländerspiel des Jahres eine spezielle Aktion geplant: ZumAbschied des 2004 gemeinsam erfolgreich eingeführten Programms derMcDonald's Fußball Eskorte® wird am 19.11. in Gelsenkirchen die"Mannschaft der Mannschaft" die Spieler auf das Spielfeld begleiten.Hierbei können Spieler unter anderem Kinder aus eigenenCharity-Projekten als Eskorte nominieren.McDonald's Deutschland war seit 2004 "Offizieller Partner desDeutschen Fußball-Bundes". Gemeinsam mit dem DFB konnte McDonald'smit Sportprogrammen wie dem DFB Fußball-Abzeichen erfolgreich Kinder,Jugendliche und Erwachsene zu Bewegung mit Spaß motivieren unddarüber hinaus sowohl den Leistungs- als auch den Breitensportunterstützen.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell