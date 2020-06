New Silkroad Culturaltainment: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Mirati Therapeutics":

Der New Silkroad Culturaltainment-Kurs wird am 24.06.2020, 21:30 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.221 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Destillateure & Winzer".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt New Silkroad Culturaltainment mit einer Rendite von -31,25 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,07 Prozent. Auch hier liegt New Silkroad Culturaltainment mit 27,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für New Silkroad Culturaltainment in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für New Silkroad Culturaltainment haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. New Silkroad Culturaltainment bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei New Silkroad Culturaltainment beträgt das aktuelle KGV 19,87. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" haben im Durchschnitt ein KGV von 79,48. New Silkroad Culturaltainment ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.