New Senior Investment Group: Da kann man nur noch staunen?

Für die Aktie New Senior Investment Group wird am 10.10.2019, 20:19 Uhr, ein Kurs von 6.82 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir New Senior Investment Group einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob New Senior Investment Group jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die New Senior Investment Group-Aktie hat einen Wert von 37,74. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,81). Auch hier ist New Senior Investment Group weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,81), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für New Senior Investment Group.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der New Senior Investment Group als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Senior Investment Group vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -11,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,81 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. New Senior Investment Group zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.