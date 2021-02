New Providence Acquisition Aktie: 5G Space SPAC Target springt auf dieses Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Eine im Dezember angekündigte SPAC-Fusion erhält die Aufmerksamkeit von Citron Research als die beste Space-Story im Markt.

Was geschah

Citron Research twitterte, dass die überzeugendste Raumfahrt/5G/ESG-Story im Markt New Providence Acquisition Corp (NASDAQ:NPA) ist, ein SPAC, der AST & Science an die Börse bringt. “Alle SPACs sind spekulativ, warum also nicht mit einem mit einem $1 Billionen TAM gehen, das das Potenzial hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung