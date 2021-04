New Placer Dome Gold Corp bohrt 9,83 g/t Goldoxid über 7,6 Meter und 2,13 g/t Goldoxid über 9,1 Meter im Goldprojekt Kinsley Mountain, Nevada

Quelle: IRW Press

New Placer Dome Gold – News

Neue Bohrarbeiten durchschneiden Goldmineralisierung 75 Meter außerhalb des Ressourcen-Grubenmantels im Oxid-Gold-Zielgebiet Main Pit North

Vancouver, British Columbia – 6. April 2021: New Placer Dome Gold Corp. („New Placer Dome“ oder das “Unternehmen”) (TSX-V: NGLD) (OTCQB:NPDCF) (FSE: BM5) freut sich, die folgenden Testergebnisse aus den im Jahr 2020 an seinem Vorzeige-Goldprojekt Kinsley Mountain („Kinsley Mountain“) in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung