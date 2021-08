New Orleans bittet evakuierte Bürger nach 'Ida': Kommt nicht zurück

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Nach dem Hurrikan "Ida" hat die Stadt New Orleans Bürger, die sich vor dem Sturm anderswo in Sicherheit gebracht hatten, aufgefordert, noch nicht zurückzukommen.



Es gebe in der Stadt keinen Strom und keine Grundversorgung, zudem seien viele Straßen voller Trümmer, erklärte die Einsatzzentrale der Stadt am Montag über Twitter. In Großbuchstaben hieß es: "Kommen Sie nicht zurück." In New Orleans leben mehr als 400 000 Menschen. Die Stadt ist seit Hurrikan "Ida" am Sonntag ohne Strom. Behördenvertreter hoffen, dass zumindest einzelne der acht Hochspannungsleitungen, die in die Stadt führen, bald repariert werden können./jbz/DP/mis