New Oriental Education: War das alles?

New Oriental Education, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 121.06 USD fast unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir New Oriental Education einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob New Oriental Education jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet New Oriental Education niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste. Der Unterschied beträgt 2,32 Prozentpunkte (0,57 % gegenüber 2,89 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei New Oriental Education beträgt das aktuelle KGV 52,24. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 49,8. New Oriental Education ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die New Oriental Education-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Oriental Education vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 106,25 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -12,25 Prozent erzielen, da sie derzeit 121,08 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".