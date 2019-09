New Nordic Group verkündet weitere strategische Entwicklung

Bangkok (ots/PRNewswire) - Die New Nordic Group hat im Rahmeneiner weiteren strategischen Entwicklung angekündigt, dass Far EastHospitality mit der Bewirtschaftung von 542 Zimmern in Pratumnak hill(Thailand) beauftragt wurde.Diese 9 Gebäude gehören zu einer Anlage innerhalb des New NordicCampus auf Pratumnak hill.Far East Hospitality hat dabei die Möglichkeit, die bestehendenObjekte zu modernisieren.Dies ist bereits die zweite Neuorganisation von Objekten aufPratumnak hill. Die New Nordic Group wird die Entwicklung nochlängere Zeit fortsetzen. Kurt Svendheim, Chairman der New NordicGroup, sagte: "Dies ist ein wichtiger Schritt für dasZukunftswachstum und die Weiterentwicklung des Unternehmens."Weitere Informationen erhalten Sie von Paul Simpson, GeneralManager of Operations, unter paul@aurangroup.com oder +66 6 10499293.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973961/Kurt_Svendheim.jpgOriginal-Content von: New Nordic Group, übermittelt durch news aktuell