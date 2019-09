New Music Award 2019: Majan und Giant Rooks mit dem begehrten Nachwuchspreis der jungen ARD-Programme ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Die jungen Programme der ARD und erstmalig auchDeutschlandfunk Nova haben am Freitag, 20. September 2019, dietalentiertesten Musikerinnen und Musiker mit dem "New Music Award"gekürt. In der Kategorie "Newcomerin/Newcomer des Jahres" gewannMusiker Majan aus Schorndorf bei Stuttgart, der von DASDING (SWR) anden Start geschickt worden war. Als "Durchstarter des Jahres" setztesich die Indie-Pop-Band Giant Rooks aus Hamm durch. Zum ersten Malfand die Verleihung des begehrten Nachwuchspreises in Hamburg statt.Ausgerichtet wurde der "New Music Award" im Rahmen des ReeperbahnFestivals von N-JOY, dem jungen Programm des Norddeutschen Rundfunks.Jedes der zehn jungen ARD-Programme hatte für den "New MusicAward" Talente aus dem eigenen Sendegebiet nominiert. Eine 15-köpfigeFachjury aus Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Wellenund der Musikbranche hatte im Vorfeld der Veranstaltung entschieden,wer den "New Music Award 2019" in der Kategorie "Newcomerin/Newcomerdes Jahres" bekommt. Zudem vergaben die Musikredaktionen der jungenARD-Programme zum zweiten Mal den Preis in der Kategorie"Durchstarterin/Durchstarter des Jahres" an eine Band, die in denvergangenen zwölf Monaten den Newcomer-Status verlassen hat. BeidePreisträger spielten im Gruenspan auf dem Hamburger Kiez einebesondere Live-Performance vor Publikum.Nach der Preisübergabe freute sich der 20-jährige Majan: "Es isteinfach irgendwie komisch, dass man so ins Blaue etwas in die Welt'raus schickt, ohne damit zu rechnen, dass da etwas zurück kommt. Unddas, was jetzt seit einem halben Jahr zurückkommt, ist eineLKW-Ladung voller positiver Rückmeldungen - und dann bin auch nochNewcomer 2019! Ich bin sehr dankbar. Vor allem wenn man bedenkt, dassvor einem Jahr erst alles angefangen hat."Auch Giant Rooks waren glücklich: "Wir freuen uns riesig, dass wirvon den Musikredaktionen der jungen ARD-Programme zum 'Durchstarterdes Jahres 2019' gekürt wurden. Unser Dank geht an alle Radiosender,die uns von Anfang an unterstützt haben. Es war mega, beim New MusicAward auf dem Reeperbahn Festival aufzutreten."Der "New Music Award", der zum zwölften Mal verliehen wurde, isteine Gemeinschaftsproduktion von N-JOY (NDR), Deutschlandfunk Nova(Deutschlandradio), PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING(SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, UNSERDING (SR) sowieYOU FM (hr). Tonbandgerät, Kraftclub, Leoniden, OK KID sowie weitereKünstlerinnen und Künstler sowie Bands, die inzwischen erfolgreichgroße Hallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben denMusikpreis der ARD in den Vorjahren gewonnen.Fotos gibt es unterwww.sputnik.de/home/newmusicaward/sputnik-nma-presse100.html. WeitereInformationen, Bilder und Videos unter www.newmusicaward.de sowie aufden Webseiten der beteiligten jungen Wellen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell