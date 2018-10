New Music Award 2018 feiert am 1. Dezember Premiere im Münchner Funkhaus des Bayerischen Rundfunks (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Neun musikalische Talente im Rennen um die begehrteAuszeichnung / mit dabei: Novaa aus KarlsruheBereits zum elften Mal haben die jungen Angebote der ARD die talentiertestenneuen Musiker und Bands für den New Music Award nominiert. Neun Interpretengehen ins Rennen um den begehrten Nachwuchspreis, der dieses Jahr Premiere aufeiner bayerischen Bühne feiert: PULS, das junge Programm des BayerischenRundfunks, ist zum ersten Mal Gastgeber und richtet den New Music Award imRahmen des PULS Festivals am 1. Dezember 2018 im Münchner BR-Funkhaus aus.Weitere Neuerung: Es werden diesmal Preise in zwei Kategorien vergeben:"Newcomer des Jahres" und "Durchstarter des Jahres". Nominiert für die begehrteAuszeichnung für die beste neue Musik sind unter anderem Gurr, Novaa, Rola undDie Sauna. Weitere Informationen gibt es unter newmusicaward.de sowie auf denWebseiten der beteiligten jungen Wellen.Die beste neue Musik aus ganz Deutschland: Jedes der neun Programme hat in denvergangenen Wochen einen herausragenden Anwärter aus ihrer Region für denbegehrten Musikpreis nominiert. Eine 15-köpfige Fachjury, bestehend ausVertretern der teilnehmenden Wellen und der Musikbranche, wird im Vorfeld derVeranstaltung im BR-Funkhaus entscheiden, wer den Award 2018 in der Kategorie"Newcomer des Jahres" in den Händen halten darf. Zudem küren dieMusikredaktionen der jungen ARD-Programme eine Künstlerin/einen Künstler odereine Band, die in den vergangenen zwölf Monaten den Newcomerstatus verlassenhat, zum Gewinner des New Music Award in der Kategorie "Durchstarter". BeidePreisträger werden beim Finale am Samstag, 1. Dezember in München verkündet undjeweils eine besondere Performance in den legendären Orchesterstudios desBayerischen Rundfunks vor Publikum zum Besten geben.Nominierte Künstler und Bands im Überblick: Amilli aus Bochum - 1LIVE (WDR) Rolaaus Frankfurt - YOU FM (hr) Novaa aus Karlsruhe - DASDING (SWR) FIBEL ausMannheim - MDR SPUTNIK (MDR) Emily-Mae Lewis aus Hamburg - N-JOY (NDR) Mega!Mega! aus Saarlouis - UNSERDING (SR) Die Sauna aus Schliersee - PULS (BR) Gurraus Berlin - Fritz (rbb) Reeza aus Bremerhaven - Bremen NEXT (Radio Bremen)Der New Music Award ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT(Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY(NDR), UNSERDING (SR) sowie YOU FM (hr). Bonaparte, Kraftklub, die AntilopenGang, Kytes sowie weitere Künstler und Bands, die inzwischen erfolgreich großeHallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben den begehrten Musikpreisder ARD in den Vorjahren gewonnen.Branchentreff mit PodiumsdiskussionDer Abend startet ab 16:30 Uhr im BR-Funkhaus mit einer Podiumsdiskussion. Unterder Überschrift "Radio trifft Streaming - Eine Hassliebe ohne Zukunft?"diskutieren Akteure aus den Bereichen Streaming, Label und Hörfunk über einegemeinsame Perspektive. Der New Music Award mit Zugang der Öffentlichkeitbeginnt um 19:00 Uhr. Danach geht es nahtlos über in das bereits ausverkauftePULS Festival 2018.Presse-AkkreditierungWenn Sie an der Podiumsdiskussion "Radio trifft Streaming - Eine Hassliebe ohneZukunft?" teilnehmen möchten und über den NEW MUSIC AWARD berichten, bitten wirum eine schriftliche Rückmeldung bis spätestens Montag, 26. November 2018.O Ich möchte über die Podiumsdiskussion berichtenO Ich möchte über den New Music Award berichtenO Ich bin Fotograf und möchte die Podiumsdiskussion begleitenO Ich bin Fotograf und möchte den New Music Award begleitenWeitere Informationen über http://x.swr.de/s/newmusicaward2018PressekontaktBR-Pressestelle: Julia Perz, julia.perz@br.de, Tel.: 089 5900 10564 Fotos über:www.br-foto.de; bildmanagement@br.dePressekontakt SWR: Corinna Scheer, Tel 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell