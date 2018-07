New Mountain Finance: Wer hätte das für möglich gehalten?

Am 25.07.2018 ging die Aktie New Mountain Finance an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 14 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir New Mountain Finance auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 9,7 % ist New Mountain Finance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asset Management (4,92 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber New Mountain Finance. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält New Mountain Finance daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält New Mountain Finance von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die New Mountain Finance-Aktie ein Durchschnitt von 13,63 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14 USD (+2,71 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (13,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,89 Prozent Abweichung). Die New Mountain Finance-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. New Mountain Finance erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.