New Mountain Capital übernimmt Flexan

New York (ots/PRNewswire) - Eine Tochtergesellschaft von New Mountain Capital, LLC ("New Mountain") hat bekannt gegeben, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Flexan getroffen zu haben, einem führenden Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Medizinprodukten, das sich auf Komponenten und Geräte aus Silikon, Thermoplast und Spezialgummi spezialisiert hat. Flexan wird von ILC Dover, einem Portfoliounternehmen von New Mountain Capital, übernommen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis August 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.Flexan hat seinen Hauptsitz in Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois und ist ein führendes Full-Service-Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen Komponenten aus Silikon, Gummi und thermoplastischen Kunststoffen für die Medizintechnik. Flexan wurde 1946 gegründet und betreut viele weltweit angesehene Medizintechnikunternehmen, die die außergewöhnliche Erfolgsbilanz, das Engagement für Qualität und die herausragende Fertigung von Flexan schätzen. Dank der Partnerschaft mit ILC Dover wird die zusammengeführte Firma in der Lage sein, die jeweiligen Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen, um eine breitere Kundenbasis auf den Endmärkten für Medizinprodukte und biopharmazeutische Produkte zu bedienen."Die Expertise von Flexan im Bereich Silikonformen und thermoplastische Extrusion ermöglicht es dem Unternehmen, geschäftskritische Komponenten und Geräte an Hersteller von Medizinprodukten zu liefern und damit letztendlich die Patientenversorgung zu verbessern", erklärte Andre Moura, Geschäftsführer von New Mountain Capital. "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von Flexan und IL Dover, um eine neue Phase des Wachstums und der Innovation auf den Life-Sciences-Märkten einzuleiten."E handelt sich um die zweite Übernahme, die ILC Dover seit der Ankündigung einer Partnerschaft mit New Mountain Capital Anfang 2020 abgeschlossen hat. Die Akquisition wird die Life-Sciences-Lösungen von ILC Dover für seine weltweiten Kunden weiter ausbauen, insbesondere für die pharmazeutischen und biopharmazeutischen Endmärkte.Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierte als Rechtsberater von New Mountain Capital und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Flexan. BNP Paribas war der Finanzberater von New Mountain Capital und Baird der Finanzberater von Flexan.Informationen zu New Mountain Capital:New Mountain Capital ist ein in New York ansässiges Investmentunternehmen, das den Schwerpunkt auf Geschäftsentwicklung und Wachstum - statt auf Verschuldung - legt und einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Unternehmen verwaltet derzeit Private-Equity-, öffentliche Aktien- und Kreditfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 33 Milliarden USD. New Mountain sucht die seiner Ansicht nach qualitativ hochwertigsten Wachstumsführer in sorgfältig ausgewählten Industriesektoren und arbeitet zur Entwicklung des Unternehmenswerts dann eng mit dem Management zusammen. Weitere Informationen über New Mountain Capital finden Sie auf www.newmountaincapital.comInformationen zu ILC Dover:ILC Dover ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Entwicklung und Produktion von technischen flexiblen Schutzlösungen für die pharmazeutische und biopharmazeutische Industrie, Hochwasserschutz, Personenschutz, Großverpackungen und die Luft- und Raumfahrt. Unsere Kunden bezeugen unser unermüdliches Engagement für hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologie und reaktionsschnelle Dienstleistungen, während unsere visionären Lösungen seit 1947 die Effizienz verbessern und zugleich Menschen, Produkte und Infrastruktur unter gefährlichen Bedingungen durch flexible Schutzlösungen absichern. Weitere Informationen zu ILC Dover finden Sie unter www.ilcdover.comHaftungsausschluss:Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu Produkteigenschaften und -verwendungen, zum Verkaufspotenzial und den Zieldaten für die Produkteinführung, zur Umsetzung strategischer Initiativen, sowie weitere Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung und Wirtschaftsleistung. Auch wenn diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere zukünftigen Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung unseres Geschäfts darstellen, könnten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. 