New Media Investment: Wie jetzt?

New Media Investment weist am 15.08.2019, 13:04 Uhr einen Kurs von 8.13 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Telekommunikationsdienste" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir New Media Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von New Media Investment für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält New Media Investment für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist New Media Investment insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,3 liegt New Media Investment unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 436,1 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt New Media Investment damit 51,94 Prozent unter dem Durchschnitt (8,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 7,56 Prozent. New Media Investment liegt aktuell 50,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".