New Look Vision: Ein Wunder?

In unserer neuen Analyse nehmen wir New Look Vision unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte". Die New Look Vision-Aktie notierte am 16.08.2018 mit 34,5 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben New Look Vision nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,74 Prozent liegt New Look Vision 1,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Medical Equipment & Devices" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,52. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um New Look Vision auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von New Look Vision sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die New Look Vision-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Look Vision vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,5 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält New Look Vision eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.