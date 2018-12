New Look Vision: Wohin geht die Reise?

Der New Look Vision-Schlusskurs wurde am 21.12.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 32 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für New Look Vision entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die New Look Vision derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 33,5 CAD, womit der Kurs der Aktie (32 CAD) um -4,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 31,83 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,53 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von New Look Vision im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um New Look Vision. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei New Look Vision aktuell 1,88. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Medical Equipment & Devices". New Look Vision bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.