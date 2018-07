New Jersey: Aktienanalyse vom 11.07.2018

Per 09.07.2018 wird für die Aktie New Jersey am Heimatmarkt New York der Kurs von 46,25 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gasversorgungsunternehmen".

Unsere Analysten haben New Jersey nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um New Jersey diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt New Jersey damit 14,4 Prozent über dem Durchschnitt (1,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Utilities" beträgt 1,36 Prozent. New Jersey liegt aktuell 14,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,37 liegt New Jersey unter dem Branchendurchschnitt (45 Prozent). Die Branche "Utilities" weist einen Wert von 34,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.