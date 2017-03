New Horizons Festival erobert Nürburgring / Concept-Art Zeichnung gibt ersten Einblick in die phantastische Welt, die am Nürburgring entsteht (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Veranstalter ALDA Germany GmbH gibt einen weiteren Einblick indie Welt des New Horizons Festivals. Mit der Concept-Art Skizze desVeranstaltungsgeländes kann man erstmals erahnen, was für einaufwendiges Spektakel die Besucher am 25. & 26. August erwarten wird.Sieben fantastische Welten, jede mit eigenem, aufwändigem Konzept,bieten den Besuchern die Möglichkeit an dem Wochenende Ende Augustvoll und ganz in das Kingdom of New Horizons einzutauchen. Gefülltbis zum Anschlag mit einem breiten Spektrum aus Musik und Show - vonTechno und Trance, Goa bis Trap und Hardstyle bis EDM ist beim NewHorizons für jeden Musikgeschmack etwas dabei.150 der weltweit bekanntesten DJs auf dem New HorizonsDas bisher bestätigte Line-Up liest sich wie das "Who is Who" derinternationalen EDM-Szene. Robin Schulz, Felix Jaehn, Marshmello,Tiësto, DVBBS, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack,Armin van Buuren, Alesso, Axwell ^ Ingrosso, Gestört Aber Geil undHeadhunterz, sind nur einige der Namen aus bereits über 150Künstlern, die die Fans an diesem Wochenende begeistern werden."Für Deutschland ist es sehr außergewöhnlich, so vieleweltbekannte DJs vereint auf einem Festival zu haben. Das gibt jedemFan die Möglichkeit, einen seiner Helden an diesem atemberaubendenWochenende sehen und erleben zu können. Das ist wirklicheinzigartig", sagt Allan Hardenberg, CEO von ALDA und Veranstalterdes New Horizons Festivals.Die neue Concept-Art Zeichnung finden Sie als Download hier:http://ots.de/itNrINew Horizons FestivalNürburgring, DeutschlandFreitag 25. August 2017: 16.00 bis 04.00 UhrSamstag 26. August 2017: 15.00 bis 04.00 UhrUnterkunftFür Gäste, die mehrere Tage auf dem Festival bleiben, wird esverschiedenste Unterkunftsmöglichkeiten geben. Von preiswert bisluxuriös wird alles dabei sein. Der Campingplatz wird vom 24. August2017 bis zum 27. August 2017 geöffnet sein.Weitere Informationen zum New Horizons Festival sowie das volleLine-Up gibt es unter www.newhorizons-festival.comTickets (excl. service fees)Ticket Weekender Day TicketEarly Bird: EUR 98,00 EUR 58,00Regular Sale: EUR 118,00 EUR 65,00Late Bird: EUR 128,00 EUR 69,00VIP: EUR 398,00 EUR 199,00ALDA GermanyEnde Oktober gründete ALDA unter dem Namen ALDA Germany einJoint-Venture mit Europas größtem Ticketing-Unternehmen CTS EVENTIM.ALDA Germany hat seinen Sitz in Hamburg und konzentriert sich auf dieOrganisation von Electronic Dance Music-Konzepten.Weitere Informationen und Pressebilder:www.newhorizons-festival.com/presseÜber ALDAALDA ist ein globaler Produzent, Konzeptentwickler und Promotervon elektronischer Musik und DJ-Events. Mit ihrer umfangreichenErfahrung in den Baereichen Stage-Design, Storytelling, technischeProduktion, Video, Special-Effects, Bühnenausstattung undEntertainment verwirklichten sie durch ihr ganzheitliches Konzeptbereits zahlreiche hervorragende Produktionen. ALDA veranstaltet inenger Zusammenarbeit mit weltbekannten DJs wie Armin Van Buuren undHardwell erfolgreich Events wie Armin Only, I AM Hardwell, A State ofTrance, Electronic Family, AMF und The Flying Dutch.www.aldaevents.com (Globale Website), www.aldaevents.de (DeutscheWebsite).Über CTS EventimCTS EVENTIM AG & Co. KGaA, im MDAX-Index (ISIN DE 0005470306)gelistet, ist der europäische Marktführer im Bereich des Ticketingund in 26 Ländern tätig. Über 140 Millionen Tickets für über 200.000Events werden jährlich über die Systeme der EVENTIM-Gruppe angeboten.Zusätzlich zu den über 20.000 Verkaufsstellen in Europa vertreibtEVENTIM Tickets über Call Center und zusätzliche Plattformen wieeventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi,eventim.co.uk und viele andere.Einen wichtigen Teil der EVENTIM-Gruppe stellt das SegmentLive-Entertainment dar, das die Planung, Organisation und Promotionvon Konzerten, Konzerttouren, Festivals und anderer Live-Eventsumfasst. Mehrheitsbeteiligungen an einigen der wichtigstenKonzertpromoter in Deutschland, Österreich und der Schweiz,langfristig bewährte Beziehungen zu nationalen und internationalenKünstlern, erfolgreiche Open-Air-Festivals und zahlreiche andereEvents sichern die ausgezeichnete Marktposition der EVENTIM-Gruppe imeuropäischen Konzert- und Entertainment-Sektor. Die einzigartigeKombination aus Live-Entertainment und Ticketing, bei EVENTIM eineweltweite Premiere, führt zu einer besonders attraktivenWertschöpfungskette. www.eventim.de.Pressekontakt:Melanie UlbrichINPROMO GmbHGroße Elbstraße 16022767 HamburgTel. +49 40 23 88 17-75mailto:melanie.ulbrich@inpromo.deSebastian VreeINPROMO GmbHGroße Elbstraße 16022767 HamburgTel. +49 40 23 88 17-61mailto:sebastian.vree@inpromo.deOriginal-Content von: ALDA Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell