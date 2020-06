New Hope Liuhe: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Am 06.06.2020, 02:00 Uhr notiert die Aktie New Hope Liuhe an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 27.93 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

New Hope Liuhe haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der New Hope Liuhe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,51 CNH mit dem aktuellen Kurs (27,93 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +18,8 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (31,19 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der New Hope Liuhe-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,56 liegt New Hope Liuhe auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: New Hope Liuhe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -3,7 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +39,95 Prozent im Branchenvergleich für New Hope Liuhe bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,63 Prozent im letzten Jahr. New Hope Liuhe lag 40,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.