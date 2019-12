New Hope Dairy: Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie New Hope Dairy aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 03.12.2019, 00:03 Uhr, ein Kurs von 12.2 CNY geführt.

Unsere Analysten haben New Hope Dairy nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei New Hope Dairy aktuell 0,48. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". New Hope Dairy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: New Hope Dairy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 40,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,56 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Die New Hope Dairy ist mit einem Kurs von 12,21 CNY inzwischen -6,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,46 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.