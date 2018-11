New Home, Smarthome! 4 Tipps für Bauherren (FOTO)

Simmern (ots) -Ein Neubau besteht heute nicht nur aus Holz oder Beton. Immer mehrTechnik zieht ebenfalls gleich von Anfang an mit ein. Doch nach wievor ist das Konzept Smarthome für viele schwammig und der Marktunübersichtlich: Welche intelligente Haustechnik sinnvoll ist undworauf Bauherren achten sollten, erklärt OKAL.1. Mehr Komfort, Sicherheit und EffizienzDie Vorteile von Smarthome sind vielseitig: Dank Informations- undSensortechnik kann das Haus Daten erfassen und über die Netzwerke soverarbeiten, dass sich Lebensqualität, Einbruchsicherheit undEnergieeffizienz verbessern. Konkret bedeutet das, Geräte wieHeizungen, Lüftungen und Lampen sowie Wohnelemente wie Türen,Fenster, Markisen und Jalousien werden automatisch gesteuert undsomit ihre Benutzung optimal auf die jeweilige Situation angepasst.So waschen Waschmaschinen genau dann, wenn niemand zu Hause ist undvom Lärm gestört wird. Hausbesitzer sind trotzdem immer Herr der Lageund können jederzeit via Smartphone von überall ins Gescheheneingreifen.2. Auf standardbasierte Lösungen setzenDer Markt für intelligente Häuser wächst. Und damit auch dasAngebot an Smarthome-Lösungen. Bei der Auswahl eines intelligentenSystems sollten Interessierte deshalb darauf achten, dass sie nichtauf eine geschlossene und herstellergebundene Lösung setzen. NutzenSie lieber eine standardbasierte Installationstechnik, so können Siespäter das System beliebig erweitern. Schauen Sie auch auf dieAnwendungsebene: Hier sollte die Lösung nachvollziehbar undkonfigurierbar sein, ohne zusätzlich erforderliche Engineeringtoolsund Software-Dienstleistungen.3. Blick auf die DetailsBevor Hausbauer ein Smarthome aus ihrem neuen Zuhause machen,sollten sie sich jeden Raum einzeln ansehen, um sich klar über ihreWünsche und Vorstellungen zu werden. So wird schnell sichtbar, welcheBereiche des Hauses smarte Unterstützung benötigen. DieseVorgehensweise bietet sich auch für Hausbesitzer an, die ihrEigenheim mit smarter Technik nachrüsten wollen. Machen Sie eineAuflistung mit den Funktionen, die smart sein sollen. Die optimaleLösung findet sich aufgrund der vielen Möglichkeiten anInstallationstechniken immer. Um keine bösenKompatibilitätsüberraschungen zu erleben, ist es für Bauherrn oderHausbesitzer generell ratsam, auf Lösungen aus einer Hand zu setzen,wie myGekko, die sie stetig an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassenund erweitern können.4. Datenschutz nicht aus den Augen verlierenWer verlässt morgens als letzter das Haus? Wie lange laufen Spül-und Waschmaschine? Wie viel Energie wird pro Monat verbraucht?Smarthome-Nutzer sollten von Anfang an sicherstellen, dass ihrgewählter Anbieter vertrauensvoll mit den persönlichen Informationenumgeht. Dazu informieren sich Anwender am besten, wo genau die Datengespeichert werden (Lokal oder Cloud), welcheVerschlüsselungsmöglichkeiten bestehen und sich genau auflistenlassen, welche Daten zu welchen Zwecken und an wen weitergegebenwerden.Pressekontakt:OKAL Haus GmbHStefan MeurerArgenthaler Straße 755469 SimmernTel.: 06761 90304-0E-Mail: info@okal.defischerAppelt, relations GmbHAlona YegorovaTel.: 0221 56938-110E-Mail: okal@fischerappelt.deOriginal-Content von: OKAL Haus GmbH, übermittelt durch news aktuell