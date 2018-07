New Home: Aktienanalyse vom 15.07.2018

Für die Aktie New Home stehen per 13.07.2018 10,07 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. New Home zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der New Home als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Home vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 29,1 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,07 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber New Home. Es gab insgesamt sechs positive und ein negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält New Home daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält New Home von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Home liegt bei einem Wert von 10,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Home & Office Products" (KGV von 33,31) unter dem Durschschnitt (ca. 68 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist New Home damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.