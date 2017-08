New Holland Agriculture präsentiert methanbetriebenen Konzepttraktor

London (ots/PRNewswire) - Heute wurde auf der Farm Progress Showin Decatur im US-Bundesstaat Illinois eine nachhaltige Vision für dieZukunft der Landwirtschaft enthüllt. Vorgestellt wurde diese Visionin Gestalt des methanbetriebenen Konzepttraktors von New HollandAgriculture, einer weltweit tätigen Marke von CNH Industrial fürLandmaschinen. Der Traktor wurde den Messebesuchern vor Ort und einemOnline-Publikum auf der ganzen Welt in einer Live-Übertragung direktvom New-Holland-Messestand präsentiert.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/546993/CNH_Industrial_NV_Holland_Agriculture_Methane_Tractor.jpgDas Konzeptfahrzeug wurde von den Entwicklungs- und Ingenieurteamsvon New Holland entwickelt und es hebt sich deutlich von allem ab,was die Branche bis zum heutigen Tag gesehen hat. Es kombiniertalternative Kraftstoffe und moderne landwirtschaftliche Technik mitbereits verfügbaren Innovationen der CNH-Industrial-SchwestermarkeFPT Industrial bei Antrieben. Der Motor des Konzeptfahrzeugs bringtes auf dieselbe Antriebskraft und Drehmoment wie die entsprechendenGegenstücke bei herkömmlichen Dieselfahrzeugen, was für eineidentische Leistungsfähigkeit auf dem Feld sorgt.Derart ausgestattet verfügt der landwirtschaftliche Betrieb überdie Möglichkeit, vollständig unabhängig von einer externenEnergieversorgung zu sein, da er seinen eigenen Kraftstoff- undEnergiebedarf und mithilfe des Einsatzes von Abfallprodukten in einerechten geschlossenen Kreislaufwirtschaft decken kann. Oder alternativauch den Energiebedarf seiner Kommune. Dies ist der nächste Schritthin zur Verwirklichung des landwirtschaftlichen Betriebs der Zukunft,das heißt, ein Betrieb, der sich von mit fossilen Kraftstoffenbetriebenen Fahrzeugen löst und sich erneuerbaren Energiequellenzuwendet.Die Marken von CNH Industrial sind Vorreiter und Marktführer inder Entwicklung und der Vermarktung von erdgasbetriebenen Fahrzeugen.Biomethan steht stellvertretend für die jüngste Phase der Strategiedes Unternehmens für alternative Kraftstoffe. Es ist insbesondere fürden Einsatz auf Bauernhöfen in landwirtschaftlichen Fahrzeugengeeignet, zumal Landwirte bereits über die Rohstoffe und über denPlatz verfügen, um das Gas zu erzeugen. Das bringt für dasAgrargeschäft die Möglichkeit mit sich, nicht nur denKraftstoffbedarf nachhaltig zu begrenzen, sondern auch fürEnergiesuffizienz zu sorgen.Weitere Informationen über den methanbetriebenen Konzepttraktor,einschließlich Bilder, Video und technischer Angaben, erhalten Sieunter: http://bit.ly/methane-powered-conceptCNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassenderindustrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten undweltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihremjeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren undLandmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in denSparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren undGetrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite desUnternehmens: www.cnhindustrial.com.Medienkontakte:Manfred KuchlmayrCorporate Communications - DeutschlandCNH IndustrialTel: +49 893 177 1120E-Mail: mediarelations@cnhind.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/323658/CNH_Industrial___Logo.jpgOriginal-Content von: CNH Industrial N.V., übermittelt durch news aktuell