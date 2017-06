New Health Sciences startet klinische Studie zu Hemanext(TM) Verarbeitungssystem für Erythrozyten

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - New Health Sciences, Inc(http://www.newhealthsciences.com/). (NHSi), einMedizintechnikunternehmen, das auf die Verbesserung vonTransfusionstherapie spezialisiert ist, ist stolz, den Start seinerklinischen Studie zur Unterstützung der Zulassung für dieCE-Kennzeichnung für das Hemanext Verarbeitungssystem fürErythrozyten bekanntzugeben. Hemanext wurde zur Entfernung vonSauerstoff, dem Motor oxidativer Schädigung, aus den rotenBlutkörperchen (Erythrozyten) entwickelt. Immer mehr Evidenz weistdarauf hin, dass eine solche Regulierung des Sauerstoffanteils einkonsistenteres, hochwertigeres Erythrozyten-Produkt fürTransfusionspatienten sicherstellen kann.Die CE-Kennzeichnungs-Studie für Hemanext wird bis zu 40 Spenderbei Héma-Québec in Quebec City umfassen und zeigen, dass Erythrozytennach der Leukozytendepletion, die mithilfe von Hemanext verarbeitetund konserviert wurden, die kritischen Zulassungskriterien erfüllen,die in den internationalen Vorgaben und Richtlinien für Blutqualitätdefiniert sind. Die Zulassung zur CE-Kennzeichnung wird einen großenSchnitt hin zur Markteinführung des Hemanext Verarbeitungssystems fürErythrozyten, das voraussichtlich Anfang 2018 auf den europäischenMarkt kommt, bedeuten."In der wissenschaftlichen Gemeinschaft verbreitet sich immer mehrdie Erkenntnis, dass die oxidative Schädigung ein Schlüsselfaktor beider Bewertung der Qualität von Erythrozyten im gesamtenKonservierungszyklus ist. Die Zulassung zur CE-Kennzeichnung wird esÄrzten und Forschern in ganz Europa ermöglichen, die ersteTechnologie zur Regulierung der Sauerstoffmenge in Blutkonserven ausErythrozyten einzuführen und zu bewerten und das Ausmaß oxidativerSchädigung an konservierten Erythrozyten radikal zu reduzieren",erklärt Andrew Dunham, Ph.D. und Chief Scientific Officer, NHSi.Über New Health Sciences, Inc:New Health Sciences, Inc. (NHSi) ist ein Medizintechnikunternehmenmit Hauptsitz in Bethesda, Maryland und einem FuE-Exzellenz-Zentrumin Cambridge, Massachusetts. Unser Unternehmensziel ist es, denBereich Transfusionsmedizin bei seinen Bemühungen um die Rettung vonMenschenleben und die Verbesserung des Outcome für Patienten zuunterstützen. Unser Schwerpunkt sind Innovationen, die eine radikaleVerbesserung der Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit und Kosten vonTransfusionstherapie fördern. Weiterführende Informationen:www.newhealthsciences.com.Pressekontakt:Ronda TaylorDirector, Product Marketingronda.kalis-taylor@newhealthsciences.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/360386/New_Health_Sciences_Logo.jpgOriginal-Content von: New Health Sciences, Inc., übermittelt durch news aktuell