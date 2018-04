New Gold verfehlt die Analystenerwartungen, aber bestätigt Prognosen!

Weitere Suchergebnisse zu "New Gold":

Die New Gold Aktie gibt am Donnerstag im europäischen Handel deutlich nach. Es steht ein Minus von 6,3 % zu Buche. Am Mittwochabend hat New Gold die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 präsentiert. Die Analysteneinschätzungen für den Umsatz sowie das Ergebnis je Aktie konnten nicht getroffen werden. Der Umsatz in US-Dollar lag bei 193,2 Mio. Analysten erwarteten im Mittel 217 Mio. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.