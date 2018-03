New Gold: Blick auf die Prognosen!

Weitere Suchergebnisse zu "New Gold":

Liebe Leser,

New Gold konnte bei den Ergebnissen per Geschäftsjahr 2017, dem Kursverhalten nach zu urteilen, kaum überzeugen. Der Umsatz fiel um 11,7 % auf 604 Mio. US-Dollar, das EBITDA verzeichnete einen Rückgang um 18 % auf 249 Mio. US-Dollar. Netto wurde nicht bereinigt ein Verlust von 108 Mio. US-Dollar erzielt, nach 2,7 Mio. US-Dollar Gewinn in 2016. Bereinigt fiel das Ergebnis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.